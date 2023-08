Ponte fra scuola e lavoro Imprenditori e professionisti aprono le porte agli studenti

di Barbara Calderola

Nuovo ponte scuola-lavoro, a Pioltello ritorna un “Un giorno da...”, il Comune arruola imprenditori commercianti e professionisti disposti ad aprire le porte agli studenti "per raccontare la propria storia e rivelare i segreti del mestiere, ma anche a far entrare i ragazzi nei luoghi di lavoro, a mostrare gli strumenti utilizzati e a organizzare percorsi di alternanza per la fascia dei più grandi". Via alle adesioni all’originale progetto di orientamento, "così gli alunni possono toccare il futuro con mano direttamente sul campo", dice Jessica D’Adamo, assessora all’Istruzione. Un’altra chance dopo il Campus con università e agenzie interinali che ogni anno accompagnano un esercito di più di 600 maturandi al faccia a faccia con imprese e atenei lombardi. "Tengo particolarmente a questa iniziativa - ancora D’Adamo - perché rispecchia la visione con cui abbiamo immaginato il nuovo Piano del Diritto allo studio. Con il contatto diretto con realtà produttive, artigianali e con studi di avvocati, commercialisti e architetti vogliamo ampliare il più possibile gli attori che contribuiscono all’educazione e alla formazione dei nostri studenti. Sono convinta che tutti dobbiamo sentirci parte di una grande comunità e avere un ruolo, una parte significativa nell’educazione, nella formazione della coscienza critica, civica e morale dei nostri giovani". "Credo sia una bella opportunità per poter visitare le aziende e i negozi che aderiranno al progetto – sottolinea Paola Ghiringhelli, assessora al Commercio -. Gli allievi potranno capire in modo concreto la realtà del mondo del lavoro che non si studia e non si impara sui banchi di scuola, è invece è necessaria per maturare. Sono certa che esercenti, professionisti e imprenditori sapranno cogliere questa occasione e desidero ringraziarli in anticipo perché testimonieranno ancora una volta di essere una grande ricchezza per la nostra città". L’appello è per loro: "Fatevi avanti - invitano le assessore -. Per aderire al piano è necessario compilare il modulo di partecipazione che si trova sul sito del Comune e inviarlo all’indirizzo: [email protected]".