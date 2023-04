Ponte di via Battisti, ripresi i lavori "Ora dritti fino alla riapertura"

Sono finalmente ripresi i lavori per la ristrutturazione del ponte tra le vie Camposanto e Battisti, che il sindaco Ezio Casati aveva chiuso con un’ordinanza nel maggio del 2021 per problemi di sicurezza. Nei giorni scorsi è arrivata l’autorizzazione ministeriale che ha approvato il buon esito della seconda bonifica dagli ordigni bellici sull’area del cantiere. Così, da due giorni, sono iniziate le opere di ricostruzione della struttura portante del nuovo ponte. "Siamo entrati nel momento della ricostruzione vera e propria, dopo il nullaosta del ministero della Difesa - spiega il sindaco Ezio Casati durante un sopralluogo -. Sarà riconsegnato alla città un ponte di categoria uno, il massimo della sicurezza, quello più fruibile a tutti i tipi di transito". I lavori sono partiti a settembre per poi bloccarsi più volte, con una variante del progetto in corsa e costi aumentati del 25 per cento (206mila euro in più rispetto al contratto di appalto di 860mila euro). "Il cronoprogramma sconterà tutto ciò che è successo a novembre e dicembre: il fatto di aver bypassato il Seveso per spostare un elettrodotto e le due bonifiche - ammette il primo cittadino -. Ora si è chiuso tutto ciò che non dipendeva da noi". Sono in corso le lavorazioni per la realizzazione dei micropali che rappresentano la parte innovativa del progetto e che serviranno a dare maggiore stabilità alle fondazioni. Contemporaneamente sono state avviate le opere per la ricostruzione delle spalle dell’infrastruttura. "Lavoriamo con emergenza e urgenza perché dobbiamo chiudere al più presto il cantiere e riaprire la viabilità - conclude Casati -. Ogni dieci giorni ci rivedremo qui per un sopralluogo: mi prendo questo impegno perché ora il cantiere dipende solo da noi, e sono sicuro che avremo un risultato".La.La.