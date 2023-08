Ponte di Vaprio, slitta la riapertura Altri due mesi di passione in vista

di Barbara Calderola

Due anni di ritardo per aprire il cantiere e ora il ritorno a pieno servizio del ponte di Vaprio slitta di due mesi: da settembre a novembre. Altre otto settimane di passione per gli automobilisti alle prese con il senso unico alternato per passare dalla sponda milanese del fiume a quella bergamasca e viceversa, problemi e disagi anche nelle settimane estive, non così scariche di code come si potrebbe immaginare. L’operazione sicurezza è scattata a giugno, sostituzione dei tiranti usurati, sullo sfondo la paura di imboccare un cavalcavia dopo la tragedia del ponte Morandi. In città non c’è mai stato nessun pericolo del genere, ma il sindaco Luigi Fumagalli ha sempre chiesto che si accelerasse "anche solo per scongiurarlo sulla carta".

I tempi dell’intervento inizialmente fissato nel 2021 si sono dilatati per il rincaro dei prezzi dell’acciaio al 200% e per problemi tecnici che avevano fatto recedere dal contratto l’azienda vincitrice dell’appalto. Sulla striscia d’asfalto che unisce le due rive dell’Adda ogni giorno si muovono 20mila veicoli, l’area è fra le più ricche e le più intasate della Regione e il viavai ha causato il deterioramento dei pendini, da sostituire. Un milione e 200mila euro il costo della manutenzione sostenuta a metà da Città Metropolitana, il resto dalla Provincia di Bergamo che ha riassegnato la commessa dopo la risoluzione consensuale con la ditta selezionata in origine proprio per mancanza di un accordo sui nuovi listini. L’opera è necessaria per tenere in esercizio il raccordo e ha portato con sé una sperimentazione: il divieto di passaggio sul cavalcavia per i camion che pesano più di 3 tonnellate e mezzo. Misura prevista da un vecchissimo Accordo di programma firmato dai Comuni della zona e dalla Regione, da applicare una volta che fossero entrate in servizio la variante di Vaprio e la tangenzialina di Cassano, ormai pienamente operative. Non però l’ultimo pezzo dell’intesa, che aveva l’obiettivo di alleggerire il viadotto di casa dai bisonti della strada.

Ora, complice il nuovo cantiere, la prova è in corso. Unico neo, per i mezzi pesanti non c’è un percorso alternativo a parte l’A4, l’autostrada a pagamento. La soluzione radicale sarebbe avere a Trezzo un altro ponte sul fiume per fluidificare il traffico, nel frattempo cresciuto a dismisura. Ma se ne parla da 25 anni senza nulla di concreto.