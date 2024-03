Ponte danneggiato da un camion. Via Manzoni chiusa altri 20 giorni

Potrebbero servire circa tre settimane per conoscere l’esito delle analisi sulla stabilità del ponte ciclopedonale che scavalca via Manzoni. Era stato danneggiato due settimane fa dall’autista di un mezzo pesante che non aveva notato la segnaletica relativa all’altezza massima e che si era incastrato sotto l’arcata. Nei giorni scorsi è uscito il perito e sembrerebbe che la struttura non abbia subìto danni da renderlo inagibile. Ma prima di dare un giudizio definitivo devono essere fatte le prove di carico: ci vorranno almeno due settimane. Ci vorrà poi un’altra settimana per il rapporto e la certificazione. Insomma se tutto andrà bene per metà marzo via Manzoni potrebbe essere riaperta al traffico. La chiusura sta provocando disagi soprattutto ai pendolari che usano i mezzi pubblici: le fermate del pullman sono state spostate in via adiacenti ma i percorsi per raggiungere Milano sono allungati. Stessa cosa per gli automobilisti costretti a lunghe code per raggiungere Rozzano. Mas.Sag.