Ponte Buonarroti in sicurezza. Intervento atteso da 40 anni

Il 2024 porterà la riqualificazione del cavalcavia Buonarroti. L’intervento vedrà una manutenzione straordinaria per oltre 2 milioni e mezzo di euro, con un investimento che arriva da Regione Lombardia. "Per noi questo è un punto importante. Il cavalcavia non è collegato direttamente alle opere per la Città della Ricerca e della Salute e le aree Falck Unione: infatti, non fa parte di quell’accordo di programma – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica e alla Mobilità Antonio Lamiranda –. Tuttavia, pur non rientrando in quel pacchetto di lavori, per noi si tratta lo stesso di una struttura fondamentale, anche per la viabilità di quel comparto". Ma a rendere significativa la riqualificazione del cavalcavia Buonarroti è anche un altro motivo.

"Questa infrastruttura non è mai stata interessata da un’analisi né, quindi, da una copertura finanziaria così massiccia", ha rivelato Lamiranda. È già stato incaricato un perito statico per effettuare i campionamenti "e capire bene cosa dobbiamo fare e come per quello che riguarda le opere di risanamento". L’intervento complessivo va nella direzione del consolidamento della struttura, oltre all’adeguamento degli angoli di curva.

"Stiamo parlando di un’opera che non ha visto un programma di manutenzione negli ultimi quarant’anni". Oltre verifica di sicurezza e tenuta, sul cavalcavia Buonarroti ci sono anche progettualità nel medio periodo. "Qui abbiamo previsto la possibilità di creare una passerella ciclopedonale a lato, da generare con gli oneri che recupereremo dal piano di riqualificazione sull’area ex Enichem".

Un percorso che potrebbe unirsi a quello già presente al Restellone e lungo viale Gramsci della “bicipolitana“, che sarà continuata anche quest’anno con oltre un milione e duecentomila euro di fondi del Pnrr per collegare oltre alle fermate del metrò anche i luoghi principali della città, come i parchi o i futuri studentati.

L’intervento sul cavalcavia Buonarroti è l’ultimo di una serie di restyling, che hanno visto lo scorso anno la sostituzione e la messa a norma delle barriere di protezione sul cavalcavia Buozzi, con la posa di quelle salva-motociclisti, e la riconfigurazione degli attraversamenti pedonali e dello slargo Morganti, la manutenzione sempre sulle barriere di metà dicembre sul cavalcavia Vulcano e, negli scorsi anni, dopo la tragedia di Genova con il ponte Morandi, la riqualificazione dei sottopassaggi Campari e Garibaldi, in accordo con Rfi.