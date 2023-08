Ponte a Paderno Dugnano: travi posate, prende forma l'opera

Si è conclusa la posa in opera, iniziata nei giorni scorsi, delle travi che sosterranno il nuovo impalcato del ponte che collega le vie Camposanto e Battisti. Per due giorni consecutivi sono arrivati in città mezzi con trasporti eccezionali per consegnare le strutture che sono state contestualmente posizionate a scavalco del fiume Seveso e ancorate alla spalla ricostruita e alla pila centrale. Il cantiere si fermerà poi nella settimana di Ferragosto e riprenderà già il 21 agosto con la realizzazione delle opere stradali di finitura. "Possiamo finalmente dire che vediamo la luce in fondo al tunnel – commenta il sindaco Ezio Casati –. Le operazioni di questi giorni sono state il momento fondamentale per la conclusione della fase di ricostruzione. Adesso appare visibile quella che sarà la conformazione finale del ponte". Oltre ai disagi che gli eventi meteorologici verificatisi a partire da maggio hanno causato all’andamento delle lavorazioni, sono stati rilevati ritardi di qualche settimana nella consegna e fornitura di manufatti che saranno necessari per la conclusione e la messa in esercizio dell’opera.

"Prudenzialmente non voglio dare nuove date, perché aspettiamo che si concretizzino le consegne dei manufatti ordinati (più che altro parapetti e guardrail) e poi ci sarà da attendere poche settimane all’apertura. Tutti i soggetti a vario titolo incaricati per la ristrutturazione e l’adeguamento del ponte stanno lavorando per contenere il più possibile i tempi di fornitura di questi elementi da cui dipenderà l’aggiornamento del cronoprogramma dell’ultima fase di cantiere per la città di Paderno Dugnano".