Pomeriggi in compagnia a chiacchierare, cucinare e scoprire le virtù dei cereali

Un sabato in cascina, per lavorare a maglia, cucinare, chiacchierare, e aiutarsi a vicenda. Proseguono sino a giugno gli incontri della “Fattoria sociale“ alla Cascina Claudina di Corneliano Bertario, azienda agricola modello e fattoria didattica dove la padrona di casa è Maria Antonia Ceriani, già presidente di Donne impresa di Coldiretti per le province di Milano, Lodi e Monza Brianza, e da poco rappresentante delle associazioni agricole nel consiglio di gestione del Parco Adda Nord. Sulla pagina della cascina tutte le istruzioni per prenotare un pomeriggio in compagnia. Si tratta di una nuova edizione di un ciclo diventato ormai consuetudine. Due ore di ritrovo all’esterno o all’interno del complesso, a seconda del clima e della stagione, "che quest’anno abbiamo cercato di arricchire ulteriormente, con la presenza di alcuni esperti e della psicologa che ci ha accompagnato anche nelle passate edizioni". I prossimi incontri sono in calendario per l’8 marzo, il 12 aprile, il 10 maggio e il 21 giugno. Dalla maglia e le parole alla cucina.

La Claudina, come si ricorderà, è stata teatro negli anni passati dell’operazione di “recupero“ di grani antichi della tradizione (Ardito, Mentana, Gentilrosso), oggi impiegati per la produzione di pani, dolci e farine. Fra sperimentazione e “classico“ prosegue, dopo un incontro d’apertura dedicato proprio al grano antico, un ciclo di laboratori didattici con showcooking dedicato ai cereali della cascina. Prossimo appuntamento sabato 15 febbraio, protagonista il grano saraceno: teoria, un po’ di storia, proprietà, impieghi ai fornelli. Il 15 marzo toccherà al mais, il 12 aprile alla segale, il 17 maggio al farro, il 14 giugno al grano duro. Indispensabile la prenotazione sul sito www.cascinaclaudina.it. Un form è già disponibile per le iscrizioni online. Si tratta in questo caso di un ciclo di incontri della fattoria didattica, promotrice nel corso dell’anno di laboratori e attività anche per giovani e bambini.

