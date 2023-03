Polo sociosanitario nell’ex caserma

Sabato la posa della pri- ma pietra; Basiglio avrà una nuova caserma dei carabinieri e al posto dell’attuale stazione sorgerà Spazio A.R.I.A., un polo socio-sanitario che ha ottenuto significativi finanziamenti nell’ambito del Pnrr ed è stato presentato in Città Metropolitana come esempio in tema di inclusività. In questi giorni sull’area di via Carlo Porta, all’altezza dell’incrocio con via Romano Visconti (Sp 122), sono iniziati i lavori di cantierizzazione e sabato alle 11 ci sarà la posa della prima pietra. I carabinieri potranno entrare nella nuova sede presumibilmente entro i primi mesi del 2024. Il progetto e la scelta dell’area sono stati condivisi con l’Arma, per rispondere al meglio alle esigenze di sicurezza e presidio del territorio. Con la volontà di rispettare l’obiettivo che il consumo netto di suolo sia pari a zero, il Comune ha rinunciato all’edificabilità di un terreno, che è tornato ad avere una destinazione a verde pubblico, in compensazione con l’area che è stata individuata per la realizzazione della nuova caserma, più indicata dal punto di vista strategico. L’edificio che ospita l’attuale caserma dei carabinieri in via Salvo d’Acquisto, risalente a metà anni ’80, richiedeva una serie di importanti interventi strutturali, di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica.

Massimiliano Saggese