Polo logistico nel Parco Sud "Non decida solo il Comune"

di Alessandra Zanardi

Il rischio di un grande polo logistico incombe sul Parco agricolo Sud Milano? L’appello del consigliere di Regione Lombardia Onorio Rosati: "I Comuni non siano lasciati soli ad assumere le decisioni del caso". "Quello che sta succedendo a Carpiano e nei Comuni limitrofi ha dell’incredibile - entra nel merito il rappresentante di Alleanza Verdi Sinistra e Reti civiche -. Non solo si vuole creare un nuovo polo logistico all’interno dell’area del Parco, ma Akno, la società immobiliare promotrice, ha previsto 15 milioni di euro da donare ai Comuni per opere di riqualificazione ambientale. Una modalità priva di scrupoli, che ricerca il rapporto esclusivo coi Comuni, promettendo intanto 470 nuovi posti di lavoro".

"Regione Lombardia deve intervenire subito - incalza il consigliere -: in un settore come la logistica non si può lasciare tutto sulle spalle dei piccoli Comuni. Inoltre, non si può mettere in contrapposizione lavoro e ambiente. Il Parco Sud Milano non può essere messo in vendita in nome di nuovi posti di lavoro e sotto lauta ricompensa da parte del privato". Il sindaco di Carpiano Paolo Branca conferma che ci sono stati alcuni contatti con Akno, che tuttavia non si sono tradotti nella presentazione di un progetto, "ma solo, al momento, in un’informativa che è stata protocollata in Comune". L’area interessata sarebbe un sito di oltre 600mila metri quadrati, ad oggi agricolo, che ricade principalmente nel territorio di Carpiano e secondariamente nei territori di San Giuliano e Melegnano. "Considerate le normative generali, a partire da quella regionale contro il consumo di suolo, e il Pgt del nostro Comune, che non prevede per quel sito una vocazione logistica, dubito che l’iter sia destinato a proseguire. In ogni caso, non ci faremo ingolosire dalle contropartite economiche dell’operazione - specifica Branca -. È comunque importante che su questo tema vi sia una presa di posizione da parte di Regione Lombardia".

L’ipotesi di una logistica all’interno del Parco potrebbe essere un primo banco di prova per la nuova gestione del polmone verde che vede Regione Lombardia esercitare un peso maggiore, rispetto al passato, nell’amministrazione e conduzione del bacino ecologico.