Poliziotti indagati, ruoli al vaglio: "Accertare le singole responsabilità"

di Andrea Gianni

e Marianna Vazzana

MILANO

C’è una scena ripresa dalle telecamere e un’altra che si svolge fuori dal raggio dell’occhio elettronico, ed è stata ricostruita attraverso le testimonianze. Ci sono ruoli più o meno attivi, responsabilità individuali da vagliare nell’ambito delle indagini della Procura di Milano sull’episodio avvenuto lo scorso 5 ottobre nell’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano, in via Montebello. Aspetti sui quali si concentreranno i prossimi accertamenti, dopo che nei giorni scorsi è stata “cristallizzata“ la testimonianza del tunisino (il ventenne al momento non ha sporto denuncia), acquisita con la formula dell’incidente probatorio proprio per evitare il "concreto pericolo" che l’uomo faccia perdere le tracce e "non sia in futuro reperibile per un’audizione dibattimentale che verosimilmente avrà luogo in tempi non brevi". La discussione, che ha preceduto lo schiaffo, sarebbe scoppiata per i motivi più banali. Il ventenne tunisino, senza permesso di soggiorno, era "stanco" di essere trattenuto in Questura e aveva iniziato a protestare con gli agenti presenti nel corridoio dell’Ufficio Immigrazione. Una scena ordinaria, in un ufficio dove ogni giorno c’è un passaggio continuo di stranieri irregolari trattenuti per le pratiche di routine: nel filmato estrapolato dalla telecamera puntata sul corridoio e acquisito dalla Procura, che dura più di un’ora, compaiono anche altri stranieri, che in diversi momenti entrano ed escono dal raggio dell’occhio elettronico.

A un certo punto, come emerge dal video, un agente entrato in scena in un secondo momento costringe il tunisino a sedersi, interrompendo la concitata discussione. Lo colpisce con lo schiaffo al volto. Poi lo afferra per la testa e lo trascina lungo il corridoio, aiutato dai colleghi. Il giovane finisce a terra, viene sollevato di peso e portato in un’area non coperta dalle telecamere. La scena “incriminata“ dura poco meno di un minuto. In seguito, secondo la ricostruzione della Procura, lo straniero sarebbe stato "colpito con calci e pugni all’addome e al torace". E uno dei poliziotti gli avrebbe sbattuto "ripetutamente il capo contro il muro". Per questo episodio sono indagati otto agenti (sei uomini e due donne), in servizio all’Immigrazione e in altri uffici. Sette rispondono del reato di violenza privata aggravata dalla presenza di più persone e "dall’abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione". L’ottavo agente, una donna, è invece accusato di aver assisto alla scena e di non aver denunciato l’episodio "all’autorità giudiziaria o ai suoi superiori". La scelta della Procura è stata quella di indagare tutte le persone presenti, anche a titolo di garanzia per consentire loro la nomina di difensori.

Stando a quanto ricostruito, la comunicazione all’autorità giudiziaria è stata inoltrata proprio dalla Questura, a seguito di una segnalazione interna verosimilmente arrivata da altri poliziotti che hanno assistito all’accaduto, come riportato già ieri su queste pagine. Nel frattempo, gli indagati sono rimasti al proprio posto o sono stati trasferiti altrove? Al momento, rivelano fonti vicine al Giorno, "il poliziotto maggiormente coinvolto", verosimilmente colui che ha colpito il tunisino per poi trascinarlo, lavora nel settore amministrativo e si sarebbe trovato nel corridoio "occasionalmente", non starebbe quindi a contatto con il pubblico. Ora verranno vagliate le singole posizioni e le responsabilità individuali. "Vogliamo che le singole responsabilità vengano accertate, ma che non si faccia di tutta l’erba un fascio", ha spiegato l’avvocato Piero Porciani, che rappresenta due dei poliziotti indagati. Il legale ha aggiunto anche che "non esiste alcuna documentazione medica o referto di pronto soccorso che accerti la presunta aggressione".