Polizia trova quasi 5 chili di hashish in un appartamento a Milano, arrestato un ventenne

Quasi cinque chili di hashish suddivisi in panetti. Li ha scovati la polizia in un appartamento di via Foppa, in zona Solari, ieri mattina prima dell’alba. E in manette è finito un giovanissimo spacciatore: un italiano di 20 anni, incensurato. Le Volanti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura sono arrivate dritte a quell’alloggio dopo una soffiata. Stando a quel che ha raccontato una fonte confidenziale, in quell’alloggio avrebbero trovato "molta droga".

Ed effettivamente è stato così: le Volanti hanno fatto irruzione nell’appartamento poco dopo le 4.30 di ieri, ed è scattata la perquisizione: in un armadio erano nascosti 4 chili e 720 grammi di hashish suddivisi in panetti. Il ventenne è quindi stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

M.V.