Polizia locale, la carica dei 2.965 aspiranti ghisa: 260 assunti nel 2023

Nei giorni scorsi si è conclusa la raccolta delle iscrizioni al bando di concorso per i nuovi agenti di Polizia Locale al quale si sono candidate 2.965 persone che nei prossimi giorni inizieranno le selezioni per la formazione di una graduatoria che consentirà di assumere nel corso di quest’anno un totale 260 nuovi vigili tra i quali anche una trentina di ufficiali. Il percorso di assunzioni intrapreso dall’Amministrazione consentirà entro il 2025 di avere un corpo della Polizia composto da 3.350 agenti e ufficiali, numero mai raggiunto a Milano.

Delle 2.965 persone iscritte al bando, 2.204 sono uomini e 761 donne. Dal punto di vista anagrafico in 1.293 hanno un’età compresa tra i 18 e i 29 anni; 1.045 hanno tra i 30 e i 39 anni; in 478 tra i 40 e i 49 mentre gli over 50 sono 149. Ad aprile, intanto, scenderanno in strada altri 118 agenti precedentemente assunti.

"Stiamo già vedendo i risultati delle assunzioni fatte – dichiara Marco Granelli, assessore alla Sicurezza e Polizia locale – . Nei Comandi delle zone più agenti sono in strada ed è già stato possibile potenziare alcuni servizi. Vogliamo più sicurezza stradale, rispetto delle regole, meno incidenti e più sicurezza per cittadine e cittadini".

"I nuovi agenti già in strada – dichiara il comandante della Polizia locale Marco Ciacci – sono molto preparati e motivati, stiamo infatti puntando molto sulla loro formazione. Le assunzioni in atto ci consentiranno un maggiore presidio del territorio cittadino".