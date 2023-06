Polizia di Stato scopre un secondo deposito di droga a Sesto San Giovanni

Un altro deposito di droga è stato scovato dalla polizia di Stato. Dopo quello di via Leopardi, scoperto dagli agenti di Sesto, stavolta quelli del Commissariato Garibaldi Venezia, dopo un’attività investigativa, ne hanno trovato un secondo in via Ariosto, dove erano nascosti quasi 14 chili di hascisc e marijuana. Le manette sono scattate per un cittadino ecuadoriano di 26 anni, già noto per precedenti specifici, che è stato scoperto in flagranza. I poliziotti da qualche giorno avevano avviato un’operazione di osservazione, finalizzata al contrasto dello spaccio di droga. L’ipotesi era che a Sesto ci fosse un deposito di droga gestito dal giovane residente a Lissone. Così venerdì mattina, verso le 8.30, gli agenti hanno predisposto un servizio di controllo, notando una vettura fermarsi in via Ariosto: dal veicolo è sceso il malvivente, che si è diretto verso i box di uno stabile, mentre altre due persone sono rimaste a bordo della berlina. Una volta che il 26enne è uscito dai box, i poliziotti si sono avvicinati per un controllo. A quel punto l’uomo ha provato ad allontanarsi, buttando un sacchetto nel cestino: subito fermato, le forze dell’ordine hanno recuperato il sacchetto che conteneva due etti di hascisc. Nel corso della perquisizione del box, individuato attraverso le chiavi che il 26enne aveva con sé, sono stati sequestrati 14 chili di hascisc e marijuana. Le due persone a bordo dell’auto sono risultate estranee ai fatti. L’ecuadoriano è stato arrestato.

La.La.