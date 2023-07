Polizia di Stato arresta extracomunitario con droga a Cinisello Balsamo

Occhi puntati sulla Crocetta, dove il commissariato ha effettuato un servizio specifico di contrasto allo spaccio di droga. Durante i pattugliamenti, gli agenti della squadra volante hanno arrestato un extracomunitario, K.N. classe 1981, risultato irregolare in Italia e con numerosi precedenti di polizia penale anche legati allo spaccio di droga. Al controllo, l’uomo è apparso subito agitato e insofferente senza apparente motivo. Un nervosismo che ha insospettito gli agenti, che a quel punto hanno chiesto al 42enne di consegnargli la droga, senza rendere necessaria la perquisizione personale. Il pusher ha così mostrato un sacchetto in cellophane con 10 involucri di marijuana del peso complessivo di 30 grammi, avvolti in carta stagnola e pronti a essere venduti. Lo straniero aveva 115 euro in contanti, che sono stati ritenuti provento dell’attività illecita. Per l’uomo sono così scattate le manette con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Ora si trova al carcere di Monza, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Intanto, continuano le attività di presidio e di prevenzione del quartiere Crocetta da parte della polizia di Stato. La.La.