Politecnico, tutto da rifare Alt al bando per ricercatori

Il concorso verrà rifatto. E a giudicare i candidati ci saranno commissari da quelli che hanno stilato la precedente graduatoria. Ora c’è il timbro del Consiglio di Stato, che in secondo grado ha respinto l’appello presentato dal Politecnico e annullato definitivamente tutti gli atti relativi alla gara per un posto da ricercatore a tempo determinato al Dipartimento di Architettura e Studi urbani dell’ateneo di piazza Leonardo. Ha vinto per la seconda volta in pochi mesi Andrea Bulleri, che nel 2012 ha iniziato una vera e propria battaglia per il merito nelle università italiane: "Ero stanco di vedermi passare davanti da chi aveva meno titoli di me", aveva detto al Giorno il 22 settembre 2022, all’indomani del verdetto del Tar della Lombardia che gli aveva dato ragione. In particolare, il collegio di via Corridoni aveva ritenuto illegittima la scelta dei parametri di giudizio, a cominciare da quello che aveva limitato la valutazione soltanto al quinquennio precedente: "Non risponde ad alcun principio logico, né ad alcuna esigenza effettiva dell’amministrazione". Detto altrimenti: "La procedura selettiva deve mirare a selezionare il candidato migliore rispetto al settore concorsuale e al Settore scientifico disciplinare (Ssd) di riferimento, non certo il candidato che dimostra di aver meglio lavorato in un arco di tempo arbitrariamente stabilito". Il Tribunale ha pure biasimato la decisione di prendere in considerazione solo alcuni elementi del Settore scientifico disciplinare ICAR14 (Composizione architettonica e urbana), a dispetto di una norma che impone invece di "dare preminenza" al settore concorsuale nel suo insieme.

Nel ricorso al Consiglio di Stato, i legali del Politecnico hanno contestato entrambe le interpretazioni: nel primo caso, hanno sostenuto che il "profilo premiale riconosciuto all’attività dei candidati svolta negli ultimi 5 anni" non sarebbe in contrasto con la normativa di riferimento e rientrerebbe nell’ambito delle "valutazioni discrezionali dell’amministrazione"; per quanto riguarda il secondo aspetto, la Commissione avrebbe solo "esplicitato il metodo di valutazione dei candidati senza intaccare o alterare il profilo valutativo del relativo settore scientifico disciplinare ICAR14". Tesi rispedite al mittente dal collegio presieduto dal presidente Roberto Giovagnoli, che hanno confermato in toto il verdetto di primo grado. Conclusione: bando da rifare. Nicola Palma