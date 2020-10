Milano, 31 ottobre 2020 - Il Politecnico di Milano resta aperto, "come lo è stato nei momenti più bui della storia". Il rettore dell'università milanese, Ferruccio Resta, ha spiegato la sua decisione in una lunga lettera a studenti e colleghi, anche se "è possibile", ammette, che tra qualche giorno le autorità sanitarie impongano di fare diversamente. "Al fianco delle nostre paure e debolezze, c'è un'istituzione che abbiamo l'onore di servire o di frequentare. Accanto alla paura, c'è il senso del dovere: per questo il Politecnico è aperto oggi come lo è stato nei momenti più bui della nostra storia", ha scritto Resta.

"Il nostro Ateneo ha voluto con forza ed entusiasmo avviare il semestre" e, continua, "ci siamo attrezzati per farlo. Abbiamo allestito spazi sicuri. Abbiamo chiesto ai nostri docenti di entrare in aula ogni giorno dal 14 settembre ad oggi, anche di sabato, modificando orari e abitudini". Il Politecnico di Milano, secondo il rettore, "è un luogo di scienza, di cultura e di ricerca. È un luogo di formazione e la formazione è un diritto costituzionale che non possiamo dimenticare. È un luogo di relazioni sociali che fa crescere tutti noi non solo in termini disciplinari ma come persone. In questo momento, i nostri campus sono, altresì, un luogo sicuro dove le regole per evitare il contagio sono rigorose e rispettate. Per questi motivi ritengo che le nostre aule, i nostri laboratori, le nostre biblioteche debbano rimanere aperti e accessibili".