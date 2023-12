Poesie e palline colorate: la siepe di 1.200 metri addobbata di desideri

Torna per la sua sesta edizione la "Siepe di Natale" al "Parco Renzo Rivolta" sul marciapiede della centrale via Vittorio Veneto. Come un albero di Natale, ma "orizzontale", la storica siepe, dal cancellone principale di ingresso del parco fino al muro ad angolo con via Centurelli, può essere addobbata facilmente dai residenti, dai bambini e dalle famiglie con le palline colorate, i disegni, gli addobbi natalizi, i pensierini, i desideri e gli auguri in tutte le lingue. La siepe è lunga oltre 120 metri e negli scorsi anni non fu sufficiente ad accogliere tutte le decorazioni da allungare l’albero "orizzontale" persino su quella di via Centurelli. A preparare e a occuparsi della "Siepe di Natale" ci pensano i volontari dell’Associazione "Mi Prendo cura di Bresso". La siepe potrà essere addobbata fino al termine delle prossime feste natalizie.