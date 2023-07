"Poco rispetto e informazione"

Alcuni chiamano dicendo di essere in fin di vita, poi l’ambulanza arriva e non c’è nessuno. Altri telefonano alle associazioni di primo soccorso per chiedere informazioni su una cura per il mal di testa, altri vogliono essere accompagnati a ritirare referti. E c’è persino chi chiama l’ambulanza perché voleva andare in ospedale per un mal di pancia ma non se la sentiva di svegliare il figlio che dormiva.

Insomma, fare il soccorritore non è un lavoro semplice. Che sia svolto da professionisti o dai volontari, che mettono a disposizione il loro tempo per il prossimo con infinita generosità, poco cambia: indossare la divisa e salire sull’ambulanza o rispondere al centralino è un impegno e non di rado capitano casi di profonda inciviltà o che sottovalutano proprio questo impegno. "Una volta abbiamo ricevuto la chiamata di una signora che pensava di essersi intossicata con la tachipirina perché ne aveva presa una da mille e pensava fosse per quello che aveva la temperatura a 34 gradi, non per il termometro rotto", racconta un soccorritore. "Oppure quell’altra signora che non voleva svegliare i figli per andare in ospedale e ha chiamato l’ambulanza", ancora il volontario.

Poi c’è anche chi chiama perché "aveva detto di stare male ma in realtà voleva farsi accompagnare in ospedale a ritirare un referto medico", racconta un altro soccorritore. Senza contare gli innumerevoli casi di "persone che chiamano l’ambulanza e poi scopriamo a casa che ci sono parenti che possono tranquillamente portare il paziente in ospedale ma pensano di fare prima in pronto soccorso con l’ambulanza", spiega una soccorritrice.

Da una parte ci vorrebbe più conoscenza del sistema, delle procedure, dall’altra maggiore rispetto di chi fa questo lavoro, "pensando sempre – dicono in coro i soccorritori – che c’è chi può avere realmente bisogno di aiuto e sottrarre un’ambulanza al servizio di emergenza senza reale necessità vuol dire penalizzare chi si trova davvero in difficoltà". Fra.Gri.