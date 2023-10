Pochi studenti, la media non si farà: "Avremmo buttato via 8 milioni"

Terza scuola media addio, il Comune "cancella il progetto che era il sogno di Nico Acampora e del sindaco Ermanno Zacchetti". Esulta l’opposizione, "avremmo buttato 8 milioni al vento", spiega Giordano Marchetti, capogruppo di Vivere Cernusco, da sempre contro la grande opera. "Non certo per pregiudizio, ma perché inutile. Lo dicono i numeri: iscritti alle elementari in calo del 10%, classi pollaio inesistenti, alle medie ci sono 21,5 studenti per aula, ma in alcune situazioni della primaria arriviamo a 17, il numero minimo per mantenere gli insegnanti". Il tutto inserito in un generale ribasso della popolazione, così certifica il trend demografico, "lo studio commissionato dall’amministrazione al Pim che avrebbe dovuto corroborare la necessità del nuovo istituto era basato su numeri sbagliati – chiarisce il capogruppo –. Secondo la ricerca nel 2030 in città avrebbero dovuto esserci 40mila abitanti, e già quest’anno 37.500, in realtà i residenti diminuiscono, adesso siamo 34.850". Un quadro fuorviante "noi l’abbiamo sempre detto, e a inizio estate un’assemblea pubblica che avevamo organizzato sul tema ha innescato la riflessione che ha portato al cambio di rotta". Un plauso al vicesindaco e nuovo assessore all’Istruzione Marco Erba che "ha studiato a fondo il dossier e ha capito che rischiavamo di andare a sbattere, anche perché - ancora Marchetti – per coprire i costi sarebbe stato necessario aumentare le tasse. Il Piano di governo del territorio ha tempi biblici, è in ritardo, e oneri non ce ne sono, altri soldi in cassa neppure, non sarebbe rimasto che ritoccare l’addizionale Irpef". La minoranza ha sempre battuto "sulla mancanza di necessità dell’istituto", "al plesso di via Don Milani ci sono un centinaio di ragazzi in arrivo da Pioltello e aule vuote. Perché costruire un’altra scuola? Bastava un’analisi della realtà per accorgersi che l’idea era campata per aria. Eppure Zacchetti ne aveva fatto un cavallo di battaglia durante le ultime elezioni comunali". I nodi sono venuti al pettine con la progettazione, "quando la giunta ha affidato l’incarico, sono emersi i costi reali".

"Una terza scuola media sarebbe solo uno sperpero di denaro pubblico, che comporterebbe l’apertura di un mutuo ventennale con una diminuzione delle risorse a disposizione per altri servizi – conclude il capogruppo – meglio utilizzare le risorse per la manutenzione, ci sono istituti che ne hanno davvero bisogno".