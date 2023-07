Pnrr, la Giunta pressa il Governo "Milano merita fondi aggiuntivi"

Il sindaco Giuseppe Sala vola a Roma per partecipare all’evento “Missione Italia 2021-2026 – Pnrr dei comuni e delle città’’ organizzato dall’Associazione nazionale Comuni d’Italia (Anci) e torna in pressing sul Governo guidato dalla premier Giorgia Meloni per far ottenere a Milano fondi aggiuntivi rispetto a quelli già ottenuti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza: "Lo sviluppo del Pnrr? Potrebbe finanziare i progetti di edilizia popolare e saremmo in linea con le direttive europeeperché potremmo lavorare sull’efficientamento energetico. Bisogna fare chiarezza su quanto rischiamo di non spendere e quanto ci sia a disposizione per chi può spendere. Milano si candiderebbe in particolare per farsi finanziare interventi per le scuole e per le case popolari della metropoli".

Il numero uno di Palazzo Marino, inoltre, ai cronisti che gli chiedeno se agli enti locali serva l’aiuto del Governo, replica: "Nessuno può far da solo. I Comuni meritano un sostegno economico".