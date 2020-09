Milano, 1 settembre 2020 - Inaugurato il nuovo reparto di Pneumologia dell'Ospedale San Paolo di Milano alla presenza del Direttore Generale Welfare di Regione Lombardia, Marco Trivelli, del Rettore dell'Universita' degli Studi di Milano, Elio Franzini e del Presidente della Facolta' di Medicina e Chirurgia, Vincenzo Zuccotti.

La struttura ha 35 posti letto per la gestione di patologie respiratorie, di cui 10 monitorati con telesorveglianza, immediatamente trasformabili in terapia sub intensiva in caso di necessità. Il nuovo reparto è diretto dal professor Stefano Centanni, pneumologo e Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Universita' degli Studi di Milano, coadiuvato da uno staff di 11 medici specialisti e personale infermieristico con formazione specifica. "Le malattie respiratorie sono la terza causa di morbilità e mortalità nel mondo contemporaneo - dichiara Centanni - in tempi normali questo reparto con nuovi impianti di gas medicali e la dotazione di letti monitorati consentirà di gestire al meglio i sempre piu' frequenti pazienti respiratori, compresi quelli con insufficienza respiratoria con ipercapnia (livello elevato di anidride carbonica), anch'essi in costante aumento epidemiologico".

"Questo nuovo progetto è un bell'esempio di collaborazione virtuosa tra la nostra ASST e l'UNIMI per migliorare ed offrire servizi sempre piu' attenti ai cittadini, anche in previsione di una recrudescenza della pandemia", dichiara il Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo, dottor Matteo Stocco