di Barbara Calderola

Una pizza per il presidente del Consiglio. Giuseppe Conte si gusta la “Pizza Dpcm” e il messaggio dei ragazzi di Nico Acampora rimbalza da Cernusco a Montecitorio: "Guardi con i suoi occhi: l’inclusione nel mondo del lavoro è possibile", spiega l’assessore-fondatore al premier. Trasferta romana per i giovani con autismo che ieri hanno portato PizzAut, la ditta che ha donato a tutti autonomia, nel cuore del Paese. Un giorno importante per il loro futuro, il Parlamento esaminerà presto la legge sulle start-up sociali firmata Eugenio Comincini. È proprio l’ex sindaco, oggi senatore, il mentore dell’appuntamento fra gli chef e le più alte cariche dello Stato. Guidava il Comune quando Acampora decise di gettare il cuore oltre l’ostacolo e grazie a internet muoveva i primi passi, "per costruire un futuro per questi adolescenti tagliati fuori da tutto. Ho un figlio in questa condizione e mi chiedevo che cosa lo aspettasse. L’occupazione dà dignità e un ruolo che a loro mancava". È cominciato tutto così tre anni fa, "un piccolo miracolo della Rete", con 60mila sostenitori che a suon di 10 e 20 euro hanno realizzato il sogno più importante: "Una possibilità di indipendenza quando noi genitori non ci saremo più".

Un passaggio a “Tù sì que vales”, il programma di Canale 5 con Belen Rodriguez, ha consacrato l’impresa e da aprile, a Cassina, nell’area ex Nokia, ad attendere i ragazzi c’è il primo ristorante della loro storia. Ancora chiuso per colpa del Covid. Ma il virus non li ha fermati, si sono procurati un bus, un locale volante, e sono tornati a girare il territorio, come agli inizi, quando di prenotazione in prenotazione, sempre in viaggio da Nord a Sud, sono diventati vere e proprie celebrità. "L’obiettivo è far capire alla gente che i nostri ragazzi possono fare moltissime cose se li si mette nelle condizioni giuste – sottolinea Acampora –. Per questo la presenza qui della ministra del Lavoro Nunzia Catalfo è importante per noi. Abbiamo già avuto un incontro con lei nelle scorse settimane e si è dimostrata molto sensibile a quel che facciamo". Per Conte un invito a nozze, il presidente ha sempre tenuto per sé la delega alla Disabilità, "siete un esempio", ha ripetuto ai pizzaioli, come Roberto Fico, alla guida della Camera, anche lui corso ad assaggiare le “GourmAut”. A Comincini il compito di trasferire "l’innovazione sociale nella quotidianità tramite norme che prendono spunto da queste realtà". Un anno fa era stata Elisabetta Alberti Casellati ad aprire le porte del Senato alla ditta, un’esperienza che si credeva irripetibile e invece quest’anno "siamo tornati, anche se in piazza per colpa dell’epidemia". All’iniziativa hanno partecipato altre due gruppi con la stessa missione: Tortellante e Banda Rulli Frulli.