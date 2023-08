Più telecamere a Cormano con il contributo del ministero

La sicurezza stradale e il monitoraggio del territorio urbano diventeranno sempre più digitali e tecnologici, grazie al potenziamento del sistema della videosorveglianza comunale già attivo e gestito dalla sede operativa della polizia locale cittadina di via dei Giovi. Il Comune di Cormano si è infatti aggiudicato poco più di 63mila euro, classificandosi al 266esimo posto nell’ambito dei “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana“ presentati a bando dal ministero dell’Interno proprio per la realizzazione dei sistemi di videosorveglianza nei Comuni italiani. A questa somma, la giunta del sindaco cormanese Luigi Magistro aggiungerà i restanti 27mila euro, arrivando alla cifra totale di quasi 91mila euro prevista per questo progetto cittadino.

L’obiettivo è quello di ampliare la struttura dei video-impianti già operativi soprattutto sul perimetro degli ingressi a Cormano. I nuovi e sofisticati dispositivi saranno collocati sia all’altezza di alcuni varchi stradali sia in prossimità delle principali rotatorie locali, come quella tra le vie Gramsci e dei Giovi, dove ci sono gli accessi alla superstrada Milano-Meda, lungo la ex-Comasina: "Con l’installazione di questi nuovi impianti, completiamo il piano di controllo dei flussi viabilistici in transito per Cormano – conclude il sindaco Magistro –. Grazie alle telecamere già sistemate nel corso degli ultimi anni, abbiamo visto quanto siano efficaci questi sistemi di videosorveglianza sia dal punto di vista delle sanzioni sia sotto l’aspetto della prevenzione stradale. Per noi si tratta di un ulteriore passo in avanti in materia di videosorveglianza della città".

Giuseppe Nava