Più sorveglianza con le telecamere "condivise"

Condividere con i carabinieri il sistema di videosorveglianza comunale per migliorare la sicurezza sul territorio. È l’obiettivo dell’accordo siglato ieri mattina tra il Comune e la tenenza dei carabinieri. L’intesa, voluta dal sindaco Francesco Vassallo e dall’assessore alla Sicurezza Giuseppe de Ruvo, è stata sottoscritta dal comandante della polizia locale Antonello Martelengo e dal comandante della tenenza, tenente Cosimo Magrì (nella foto). La firma consentirà di migliorare la collaborazione tra le forze dell’ordine presenti in città e quindi garantire più sicurezza e in caso di reati identificare e punire i responsabili. "Crediamo sia uno strumento in più nelle mani delle forze dell’ordine - dichiara il sindaco - questo accordo renderà autonoma la tenenza dei carabinieri nella gestione diretta delle informazioni reperibili dalle nostre telecamere. Un bel passo avanti, sia nella collaborazione delle forze sul territorio che della gestione più snella e rapida delle situazioni criminose".

L’accordo consentirà ai carabinieri della tenenza di usufruire delle 60 telecamere comunali e di visionare, direttamente dalla loro centrale operativa, tutte le immagini registrate sia come strumento di prevenzione della criminalità e dei reati, ma anche contro gli atti di vandalismo, il degrado ambientale e il disturbo alla quiete pubblica.

Ro.Ramp.