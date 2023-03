"Più pubblico, meno social housing Quattro mosse per l’emergenza casa"

Da Expo 2015 in poi "non si è fatto altro che esaltare il sistema Milano". Intanto, dopo gli anni più duri della pandemia, è aumentata "la sofferenza abitativa nelle classi più povere e nel ceto medio, caratterizzati dall’impossibilità di accedere al mercato “libero”, i cui prezzi sono ulteriormente lievitati". Una premessa a "quattro semplici mosse promosse del basso", al centro della Carta dei diritti degli abitanti scritta dal comitato Abitare in via Padova a firmata da associazioni come Amici del Parco Trotter, Via Padova Viva, Cooperativa Comin, Coop MI-CAM,

Casa della Cultura Musulmana,

Associazione Villa Pallavicini,

Sicet Milano, Udu, Mutuo Soccorso Milano e Up-Su la testa! Un documento che nasce da una raccolta firme per chiedere una svolta sul tema della casa, seguita da risposte delle istituzioni "futili e irrilevanti" sull’emergenza abitativa. " Va realizzato un piano capillare dei quartieri che renda disponibili alloggi dignitosi alle fasce di reddito più povere – si legge nel documento –. Va rivisto il modello dell’housing sociale e studentesco, attualmente escludente, perché distorto e ad esclusivo appannaggio degli investitori privati, incentivando le soluzioni in locazioni d’affitto a canone calmierato, abbassando le soglie di reddito e disinnescando le speculazioni". Tra le richieste sul tavolo anche "una regolamentazione puntuale del mercato degli affitti brevi", visto che sono oltre diecimila gli appartamenti destinati a uso turistico sulle piattaforme, "oltre la metà gestiti da società di intermediazione a cui andrebbero applicate norme e tassazioni specifiche".

I firmatari chiedono anche uno stop "alla svendita del patrimonio residenziale pubblico", potenziando invece "l’offerta pubblica a lavoratori precari, migranti e studenti". Una strategia che passerebbe anche attraverso un aumento degli oneri di urbanizzazione che "a Milano sono tra i più bassi d’Europa" e incentivi ai proprietari che mettono in affitto le case a canone concordato. Intanto si stanno muovendo anche i sindacati degli inquilini, che per lunedì prossimo hanno organizzato una "manifestazione cittadina per il diritto alla casa", con un corteo che alle 16 partirà dalla Prefettura per attraversare le strade del centro fino a Palazzo Marino.

A.G.