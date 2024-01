Più macchine immatricolate. Ma non basta

di Simonpaolo

Buongiardino*

Mercato automobilistico: il 2023 si è chiuso con 1.590.000 immatricolazioni, in crescita del 19,1% rispetto all’anno precedente, ma ancora lontano dagli anni pre-pandemia (1,9 milioni di immatricolazioni). Nell’ultimo quadriennio abbiamo perso circa 2 milioni di vendite. Il 2024 si apre con la previsione di uno stanziamento a favore della mobilità sostenibile di 930 milioni: 570 da nuove risorse e 360 da residui della precedente incentivazione derivati la mancata richiesta del mercato di acquisti di auto elettriche. Nel mix di motorizzazioni vendute, le vetture BEV (elettriche pure) hanno una quota del 4,2%, a fronte di un molto più consistente 36,2% di vetture ibride HEV, mentre quelle plug-in si sono attestate su percentuali pari alle BEV. Invece il mercato dell’usato, che rappresenta oggi oltre tre volte per dimensione quello del nuovo, è cresciuto non solo di volume, ma anche di valore pro-capite. Si sta realizzando quello che in gergo viene definito “effetto Cuba”: i tempi di ricambio del parco auto si sono allungati e l’età media è aumentata, a scapito della sicurezza e dell’ambiente. L’elettrico ricaricabile non è premiato innanzitutto per il prezzo: molto più alto rispetto alle vetture tradizionali endotermiche. Ma vi sono anche le incertezze legate alle batterie, le scarse infrastrutture di ricarica e l’ansia di autonomia limitata di chi si accinge ad un viaggio di medio-lunga percorrenza. La scelta del solo elettrico non è irreversibile. Si sono affacciati al mercato carburanti come l’idrogeno, i carburanti sintetici, ma soprattutto per quanto ci riguarda come Paese, il biocarburante, ottenuto da prodotti vegetali di scarto che permetteranno di alimentare ed immatricolare i motori endotermici anche oltre il 2035. Siamo perciò fiduciosi che una più attenta valutazione di tutte le implicazioni porterà, dopo il rinnovo del Parlamento europeo, ad una visione più aderente alla realtà e meno ideologica.

*PresidenteFedermotorizzazioneConfcommercio