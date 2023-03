Più contratti Segno di ripresa

Il mercato del lavoro milanese, nel 2022, ha attestato una ripresa netta, nonostante l’impatto di fattori come guerra, inflazione, costo dell’energia e delle materie prime. Una fotografia scattata dall’Osservatorio mercato del lavoro della Città metropolitana di Milano. Il trend di recupero rispetto al 2021 emerge dai dati: tutti positivi i quattro indici di riferimento (avviamenti al lavoro, lavoratori avviati, avviamenti di durate inferiore ai tre giorni, datori di lavoro), ma con percentuali di incremento molto differenti. Il numero degli avviamenti (assunzioni) è passato da 753.755 nel 2021 a 932.885 nel 2022 con un aumento di quasi il 24% . Livelli superiori a quelli del 2021 in tutti i mesi dell’anno scorso, anche in quelli immediatamente successivi allo scoppio del conflitto in Ucraina. Ma anche in settembre, con il rientro dalle ferie estive che in Italia è una cartina tornasole dell’economia, la ripresa dell’occupazione (ricominciata fin dal marzo 2021) si conferma. Il numero dei lavoratori avviati è passato da 456.348 a 532.288, con un incremento del 17% che è molto meno del +24% degli avviamenti: significa che uno stesso lavoratore può avere iniziato due diversi rapporti di lavoro, nel contempo (part time) o successivamente, probabilmente retribuiti con contratti atipici. Il che definisce la sua condizione precaria. Nell’arco del 2022 gli avviamenti brevi, con durata del rapporto particolarmente corta, sono saliti da 155.794 a 221.973 (+42%) ed è un trend in costante crescita fin dal giugno 2020. Crescono settori come la ristorazione, l’edilizia e il manifatturiero mentre la logistica, dopo il boom durante la pandemia, sembra aver registrato una battuta d’arresto.

A.G.