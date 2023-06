Più acqua per i campi ma senza esagerare

Acqua per i campi, semaforo verde dal Consorzio Est Ticino Villoresi: livelli dei laghi sufficienti e nuove piogge in arrivo, più acqua dunque, da questa settimana, al canale Villoresi, e mantenimento di portata nei navigli, incluso il Martesana. Così ha stabilito, l’altra mattina, la Consulta irrigua consortile, ovvero il tavolo tecnico che, presenti lo staff consortile e le rappresentanze delle principali organizzazioni agricole, è chiamata a valutare variazioni di portate e rilasci. Con due obiettivi, entrambi importanti: garantire l’acqua alle campagne nel periodo più delicato dell’anno, ma, contestualmente, operare per il risparmio della risorsa idrica, in vista di un’estate che si preannuncia, come fu quella dell’anno scorso, siccitosa e difficile.

Saranno periodiche e continue nel corso dell’estate le riunioni della consulta, con un occhio costante al meteo e alle variazioni dei livelli lacustri. Nel corso dell’estate 2022 le variazioni furono molte, spesso comunicate in tempo reale. L’altro giorno la riunione in apertura di stagione estiva, con notizie sostanzialmente confortanti. "Alla luce dei livelli raggiunti dai principali bacini lacuali, e nel dettaglio visto che il Lago Maggiore è attualmente al 94% del proprio riempimento e quello di Como al 77%, e altresì alla luce dell’andamento climatico con la previsione di ulteriori piogge a breve, la consulta ha deciso per un aumento della portata del canale Villoresi. Il livello del canale verrà dunque incrementato di 3 metri cubi al secondo, per andare incontro alle esigenze espresse dagli agricoltori nelle ultime settimane. Il Villoresi passerà a 33 metri cubi al secondo; l’orientamento del Consorzio è quello di aumentare la sua portata in modo progressivo sulla base di eventuali necessità sopraggiunte". Sui Navigli, a loro volta strategici, e da poco teatro delle immissioni d’acqua dopo le lunghissime asciutte primaverili, "per il momento, le portate rimangono invariate". Una buona notizia in Martesana, dove l’omonimo canale ha rivisto l’acqua da poche settimane dopo un’asciutta totale causa lavori e interventi in alveo durati quasi sei mesi. La consulta irrigua, si conclude, sarà nuovamente riconvocata, salvo diverse necessità, di qui a due setttimane, per fare il punto della situazione. È allo studio dell’ente una app tecnica che, proprio su situazione meteo, livelli dei laghi, rilasci d’acqua o eventuali riduzioni estive, darà a tutti gli associati, e in particolare al mondo agricolo, informazioni aggiornate e in tempo reale.