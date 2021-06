Milano - Un italiano di 24 anni è stato trovato in possesso di una pistola a forma di penna. L'insolito oggetto è stato trovato al giovane dalla Polizia di Stato, intervenuta per sedare una rissa tra tre persone in via Teodosio a Milano. Il 24enne era in compagnia di un marocchino di 28 anni e di un italiano di 49. Secondo le ricostruzioni, l'oggetto incriminato è stato rinvenuto sotto un'auto parcheggiata lì vicino con un colpo in canna. Una successiva perquisizione nell'abitazione del 24enne a Bonate Sotto in provincia di Bergamo ha permesso alle forze dell'ordine di sequestrare 110 cartucce di piccolo calibro adatte alla particolare arma. Oltre al 24enne, è stato fermato anche il marocchino poiché non in regola sul territorio nazionale, mentre l'italiano è stato denunciato per resistenza, oltraggio e minacce a Pubblico Ufficiale.

