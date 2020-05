Milano, 26 maggio 2020 - "Da oggi lavoriamo di notte per creare meno disagi e andare più veloci. Gli operai dell'impresa di segnaletica stradale stanno lavorando per tracciare un altro tratto dei 6 km di ciclabile che collegherà San Babila al centro di Milano con Sesto San Giovanni collegando molti quartieri della città. Vogliamo aiutare chi sceglie di utilizzare le due ruote, contro la congestione e l'inquinamento, per questo lavoriamo giorno e notte per fare in fretta a realizzare i 35 km di ciclabili". Così in un post su Facebook Marco Granelli, assessore alla Mobilità, che ieri notte si è recato per un sopralluogo dei lavori in corso Buenos Aires.

Nelle scorse settimane gli operai avevano realizzato il nuovo percorso ciclabile in Corso Venezia, da metà maggio stanno lavorando in Corso Buenos Aires nei prossimi giorni il cantiere si sposterà verso Piazzale Loreto e poi lungo viale Monza. Il tracciato è stato realizzato prevalentemente in segnaletica stradale. In viale Monza, invece, la ciclabile sarà fatta "attorno allo spartitraffico", con la verniciatura dell'asfalto e "dei paletti in gomma per separare le bici dalle auto". E proprio per garantire la massima sicurezza ai ciclisti, agli incroci ci sarà una "casa avanzata delle bici": "Ci saranno due linee d'arresto, una per le bici e una per le auto che si fermano prima - aveva spiegato l'assessore Granelli durante la presentazione -. Quando ci si ferma, partono prima le bici e le auto seguono dietro".

Sarà poi realizzata un'altra cicalbile che collegherà Bande Nere a Bisceglie. L'altro intervento interesserà il quartiere Isola, che verrà collegato a via Farini e al Cimitero Monumentale. ​Altro spazio per i ciclisti verrà poi trovato nei controviali. L'assessore Granelli aveva parlato di "viale Zara, Fulvio Testi, viale Certosa, via Faenza, Famagosta, Cermenate" e ancora "viale Romagna, Campania, Molise". L'idea è dedicare quasi esclusivamente i controviali alle bici, costringendo le macchine a moderare la velocità.