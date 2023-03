Piscina: progetto approvato cantiere in vista

La luce in fondo al tunnel si è intravista nel 2018, quando l’Amministrazione ha annunciato che si era fatta avanti una nuova cordata per il rifacimento della piscina comunale. Ora, quella luce è diventata ancora più forte: la giunta del sindaco Simone Negri (nella foto con l’assessore Marco Pozza) ha approvato il progetto esecutivo. Si tratta dell’ultimo passaggio "che porterà alla realizzazione del nuovo impianto natatorio - spiega il sindaco -. A questo punto potrebbe partire il cantiere". Potrebbe, dice il primo cittadino, perché "come per tutte le opere pubbliche in questa fase - precisa - c’è da affrontare la questione dell’aumento dei costi dei materiali. Non è tanto una questione economica quanto formale: si tratta di un partenariato pubblico privato, non di un appalto, e al momento il governo non ha normato come gestire l’incremento dei costi per questa fattispecie". Quindi, la piscina è a un passo dall’inizio della realizzazione, ma bisogna fare i conti con l’aumento dei costi. La vicenda della piscina è travagliata, iniziata nel 2003 con un sontuoso piano che prevedeva un project financing, una tecnica di finanziamento per le opere pubbliche, e una fidejussione di cui il Comune si era fatto garante. Tutto fallito nel 2009: progetto arenato e impianto chiuso a pochi mesi dall’inaugurazione, con il Comune costretto a pagare alla banca, per la fidejussione, oltre un milione e mezzo di euro. Ma la svolta è vicina. "Siamo in contatto con un organismo tecnico alle dipendenze della presidenza del Consiglio che dovrebbe guidarci nel disciplinare quest’ultima matassa - continua Negri -. L’operazione è complessa, i soldi sono anche pubblici quindi sacri. Il sogno di vedere realizzata la piscina a Cesano è vicino". Fr.Gr.