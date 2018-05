Milano, 13 maggio 2018 - Secondo giorno di incontri fra Lega e Movimento Cinque Stelle e secondo giorno di proteste fuori dal Pirellone. Se ieri a manifestare erano stati i centri sociali, questa mattina sotto la sede della Regione Lombardia, dove sono in corso le trattative fra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per formare il Governo, è stata la volta di un gruppetto di maestre precarie. La insegnanti, davanti a uno schieramento di poliziotti, hanno srotolano alcuni striscioni, uno con scritto "la maestra paura non ne ha", chiedendo attenzione per la loro situazione lavorativa e contrattuale.