Pirellino, la linea del Comune: "Il caso con Coima si risolverà. Avanti tutta con il 40% di Ers"

e Nicola Palma

Un incidente di percorso che non cambia l’obiettivo del Comune: aumentare il numero di alloggi in edilizia residenziale sociale e in edilizia convenzionata in città. Il sindaco Giuseppe Sala “legge“ il caso Comune contro Coima sull’obbligo del 40% di edilizia sociale nel progetto del Pirellino – il Consiglio di Stato ha dato ragione alla società immobiliare guidata da Manfredi Catella che negava l’obbligo e torto a Palazzo Marino che lo affermava – senza scomporsi più di tanto: "Quando è stato fatto l’accordo con Coima, in realtà ci si era legati a un percorso per rimodulare le formule dell’edilizia residenziale sociale (Ers) e dunque Coima ha fatto ricorso sostenendo che il Comune imponeva loro qualcosa che non sapevano al momento dell’acquisto. Ma forse il problema si risolverà da solo, perché da quanto capisco dall’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi l’ultimo piano che Coima ha presentato non richiederebbe neanche Ers. Rimane il fatto che sull’Ers e sul convenzionato noi dobbiamo andare avanti assolutamente. Quanto accaduto in questo caso specifico, dunque, non cambierà il nostro atteggiamento".

L’accenno del primo cittadino al fatto che forse il problema si risolverà da solo riguarda il fatto che nell’ultimo piano consegnato da Coima a Palazzo Marino la superficie lorda calcolata per l’intervento potrebbe essere inferiore a 10mila metri quadrati. Se la cifra fosse confermata, la superficie lorda non supererebbe la soglia fissata nel Piano di governo del territorio, facendo venir meno l’obbligo di realizzare una quota del 40% di Ers. Ma facciamo un passo indietro per inquadrare meglio la vicenda. Lunedì il Consiglio di Stato ha ribaltato il verdetto di primo grado sul Pirellino e accolto il ricorso presentato da Coima contro la regola del Pgt che impone il 40% di Ers agli interventi di rigenerazione urbana con superficie lorda superiore a 10 mila mq. E ora? Se il Comune vorrà confermare quella scelta, dovrà spiegare in maniera adeguata e circostanziata "le ragioni giustificatrici della decisione".

Coima, intanto, sorride per la decisione del Consiglio di Stato, ma, tabelle alla mano, sottolinea che la società è attiva nel fair and social housing in tutti i grandi progetti di rigenerazione urbana che la vedono coinvolta a Milano, dal Villaggio olimpico allo Scalo Romana all’ex scalo Valtellina-Farina fino a Sesto Unione Zero. Il messaggio implicito è il seguente: al di là del ricorso sul Pirellino, Coima non costruisce solo case per ricchi.