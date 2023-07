Fa pipì in una bottiglietta di plastica davanti a tutti sul volo Malpensa-Lamezia: caos a bordo e aereo in ritardo

Milano, 18 luglio 2023 – Momenti di tensione e imbarazzo questa mattina sul volo Milano-Malpensa-Lamezia Terme quando un uomo a bordo del velivolo W4 5613 della Wizz Air in partenza alle ore 11 dall’aeroporto della brughiera ha pensato bene di prendere una bottiglia di plastica vuota e urinare all’interno davanti a tutti.

La scena non è sfuggita al personale di bordo che ha allertato la polizia. Poco prima, infatti, all’invito di sedersi ai propri posti, una signora ha preferito non farlo: nel sedile accanto al suo un uomo, parrebbe ubriaco, stava facendo i propri bisogni in una bottiglia di birra. Secondo i racconti dei testimoni, l’uomo, visibilmente alticcio, non volendo o potendo recarsi alla toilette, ha trovato una discutibile soluzione alternativa. La donna accanto che viaggiava con un banbino avrebbe iniziato a urlare richiamando l’attenzione degli steward mentre qualcuno filmava con i telefonini il tutto.

Una volta fatto scendere, gli agenti hanno denunciato il passeggero per atti osceni in luogo pubblico. Il volo per Lamezia alla fine è partito in ritardo, anche per permettere il controllo straordinario dei bagagli a bordo dell’aereo per motivi di sicurezza, ed è atterrato un’ora e mezza dopo l’orario previsto.

