Pioltello cerca Sponsor, Fino al 21 Giugno per Adottare Eventi e Coprire Spese

"Vivi la città da protagonista", via alla campagna ‘acquisti’ di eventi: Pioltello cerca sponsor, famiglie, aziende, commercianti, associazioni che adottino un appuntamento nel 2023 e nel 2024, c’è tempo fino al 21 giugno per farsi avanti. Il primo obiettivo è quello di coprire le spese, arricchendo l’offerta per il pubblico, ma non è solo questione di soldi, "ma anche di condivisone e di crescita del territorio", spiega l’amministrazione guidata dalla sindaca Ivonne Cosciotti. Nel bando che recluta nuovi finanziatori c’è l’elenco preciso degli appuntamenti in cerca di mecenate e in cima alla lista c’è la ‘Festa della musica’ che si tiene ogni anno a giugno, costo: 15mila euro. Naturalmente non dovrà essere sostenuto interamente da un solo benefattore, ma potrà essere portato avanti da tanti interessati. Spicca anche la tappa di casa del Giro d’Italia Hand bike che passerà il 10 settembre e che Pioltello si è appena aggiudicata. Madrina, Mara Maionchi. Una spesa di 30mila euro complessivi. Vale sempre la stessa regola, "un piccolo contributo di tanti permetterà di non incidere sulle casse municipali". Il fundraising, la raccolta fondi, si allarga alle fontane danzanti e alle installazioni natalizie, le lucine che fanno festa, e all’animazione di fine anno, 20mila euro di esborso da sostenere. In corsa c’è anche la patronale, santa Lucia (20mila euro), la rassegna "Una sera a teatro" (7.500 euro) e quella musicale (30mila euro). In cambio i sostenitori "vedranno il proprio nome sui canali social dell’amministrazione, sull’informatore comunale, su manifesti, volantini e sul sito web del Comune". Sarà messo tutto nero su bianco in un contratto, l’aiuto potrà essere economico, o sotto forma di prestazioni e servizi. Per informazioni: 0292366329; [email protected] Bar.Cal.