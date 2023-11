Pinocchio, una favola lunga 140 anni . Mostra in biblioteca

Pinocchio compie 140 anni, la mostra sulle avventure del personaggio di Carlo Collodi dal Meeting di Rimini approda a Cassano con le sue illustrazioni datate nel tempo. "In questa mostra - così Francesco Testa presidente della Pro Loco (nella foto) - ci sono esposte edizioni di Pinocchio del 1900 in cui si può vedere il metodo utilizzato all’epoca per divulgare le fiabe". Organizzata dalla Pro Loco con il supporto della biblioteca e dell’amministrazione comunale, l’iniziativa piace alla scuola: sono infatti previste 50 classi della primaria per visitarla. Saranno gli studenti del Liceo Giordano Bruno a fare da guida agli alunni, e visitatori in generale, per raccontare il personaggio Pinocchio. " Il libro di Pinocchio è stato molto fruito nelle scuole in tempi precedenti - spiega Elena Bornaghi, insegnante oggi in pensione -. In esposizione infatti c’è uno dei primi libri, una piccola edizione del 1933, che veniva dato in dono nelle scuole ai bambini più meritevoli come si usava una volta. Aperta ieri, sarà possibile visitare la mostra nel salone della biblioteca fino all’8 dicembre il venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19. S.D.