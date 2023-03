Pilomat al Centro sportivo, stop alle auto

Un pilomat per evitare la sosta selvaggia e mettere al sicuro i ragazzi che frequentano il Centro sportivo di via Buonarroti: la colonnina impedisce il passaggio delle macchine. Giro di vite all’Enjoy, la struttura che ogni giorno richiama a Cernusco centinaia di atleti fra le proprie mura, il sindaco che ha la delega allo Sport, ha scritto al gestore "per invitarlo a far rispettare il divieto di transito alle auto - spiega Ermanno Zacchetti. Sono sicuro che i genitori capiranno che questa scelta è per il bene dei figli. In tanti hanno preso l’abitudine di accompagnarli in macchina fino all’ingresso degli spogliatoi".

Il problema è che nelle fasce orarie di punta "i parcheggi della zona sono occupati, ma si può facilmente arrivare in bici da tutte le direzioni, il polo è collegato da un reticolo di ciclabili e per chi viene da fuori c’è la green-way della Martesana, oppure la metropolitana". Per gli irriducibili delle quattro ruote restano "gli stalli nella stessa via Buonarroti, ma più distanti, a 350 metri dal Centro sportivo, una passeggiata di 4 minuti.

Per centrare il risultato, via le auto dalla struttura - conclude il sindaco - contiamo sulla responsabilità di ciascuno". Il richiamo arriva dopo settimane da bollino nero, ma già negli ultimi giorni "la situazione è migliorata".

Bar.Cal.