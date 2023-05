Pieve, tensione al magazzino Coop: “Qualcuno ha sparato tre colpi di pistola”

Pieve Emanuele (Milano) – Sale la tensione al magazzino merci della Coop Lombardia di Pieve dove è in corso da ieri mattina lo sciopero dei lavoratori della cooperativa Clo. Un fatto grave sarebbe accaduto ieri nel tardo pomeriggio, quando due persone hanno esploso tre colpi di pistola a scopo intimidatorio. La denuncia è di ieri da parte di Salvatore Lombo, sindacalista della Cisl. "Ieri due persone sono arrivate sul posto e hanno esploso dei colpi di pistola – spiega il sindacalista – a scopo intimidatorio. Sono intervenuti i carabinieri che avrebbero rinvenuto i bossoli. Forse si tratta di colpi a salve".

Da questa mattina alle 5 il presidio è ripreso e la tensione è salita davvero alle stelle. Attualmente sul posto ci sono schierati da una parte lavoratori della Clo che impediscono ai manifestanti di avvicinarsi ai cancelli. Oltre alla Cisl sul posto è arrivato anche il Si Cobas. I lavoratori hanno cominciato a bloccare i camion. "Dopo mesi di attese ancora oggi alla Coop ci sono operai della Clo che svolgono mansioni di 4 livello ma vengono pagati come 5 livello. Una situazione che va contro il contratto collettivo nazionale - spiega Lombo –. Lo sciopero è durato tutta la giornata e non smetteremo fino a quando non saremo convocati da parte della cooperativa. I lavoratori sono stanchi e determinati".