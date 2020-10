Milano, 6 ottobre 2020 - Claudio Longhi è il nuovo direttore del Piccolo Teatro di Milano. La decisione è arrivata nel pomeriggio, dopo la riunione del cda del teatro, che ha deliberato di proporre il nome di Longhi al ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo. Il voto, però, non è arrivato all'unanimità: una rappresentante della Regione, Emanuela Carcano, ha votato contro, mentre l'altro, Angelo Crespi, si è astenuto.

Bolognese, classe '66, Longhi è professore ordinario in Discipline dello spettacolo all'Università di Bologna e attuale direttore di Emilia Romagna Teatro Fondazione. In passato si è occupato di storia della drammaturgia, della regia e dell'attore. Per anni ha lavorato al fianco di Luca Ronconi, facendo prima da assistente alla regia e in seguito da regista assistente.

Il ruolo di direttore del Piccolo era vacante dal primo agosto, quando sono diventate effettive le dimissioni di Sergio Escobar, che aveva guidato il teatro per 22 anni. Fino a oggi i soci non erano riusciti a convergere su un unico nome. I due consiglieri della Regione in due occasione non avevano partecipato alla seduta per cui era mancato il numero legale, ma lo scorso primo ottobre il consiglio ha cooptato due ulteriori consiglieri, l'ex ministro Lorenzo Ornaghi e la presidente di TeatriXMilano Mimma Guastoni, che oggi hanno fatto il loro ingresso nel Cda del teatro che oggi "ha deliberato - si legge nella nota del Piccolo - di proporre al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, per la nomina di direttore del Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa, il prof. Claudio Longhi, attuale direttore di Emilia Romagna Teatro Fondazione".

Soddisfatto l'assessore alla cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno: "Con la sua significativa esperienza di regista, organizzatore e studioso Longhi saprà articolare un'importante proposta teatrale e culturale al Piccolo, nella linea tracciata dalle grandi personalità che l'hanno preceduto, e riprendendo le fila di un dialogo con il pubblico già iniziato con la straordinaria 'Commedia della vanità' di Elias Canetti, in scena al Teatro Strehler nella scorsa stagione".