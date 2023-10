"Piccoli in cantiere". La sicurezza è un gioco

"Imparare a reagire al pericolo, giocando", tutto esaurito per Piccoli in cantiere, lezioni sul campo contro gli infortuni sul lavoro a cominciare dall’asilo. A Pioltello seconda SafetyWeek dedicata alla prevenzione precoce organizzata con Esem, l’associazione che promuove la cultura della sicurezza e che mette in cattedra gli studenti del Bazzi di Milano. Sono loro i tutor che guidano i piccoli nel percorso. Una giornata speciale per bambini e ragazzi che cominciano così a capire che anche dipingere la facciata di una casa può essere rischioso. Per tutti, caschetti e scarpe antinfortunistica, estintori, e rispetto delle regole, il cuore del messaggio "per non ferirsi e salvarsi la vita" a misura di under 14 con l’aiuto della protezione civile e della Croce Verde a disposizione delle tante famiglie che hanno partecipato all’iniziativa in via Manin. "Un appuntamento importante", sottolinea il Comune, con le guardie ecologiche a cavallo e i tecnici di Ats in campo. "Abbiamo imparato come si fa a non cadere dalle impalcature e a scongiurare incendi, poi ci siamo cimentati con il primo soccorso", sottolinea l’organizzazione. L’obiettivo? "Evitare i rischi e capire come risolvere i problemi insieme ai soccorritori". Così i bambini hanno fatto ricorso alle tecnologie che possono fare la differenza. Ad accoglierli, la sindaca Ivonne Cosciotti, Paola Ghiringhelli, assessora alle Attività produttive, e Beatrice Uguccioni, consigliere di Palazzo Marino e di Città metropolitana con delega alla Mobilità e alle infrastrutture. Insieme hanno introdotto il tema delicatissimo nell’hinterland, maglia nera in Regione per infortuni mortali e vittime: 27 croci in provincia da gennaio a fine agosto. I feriti a luglio erano 21mila 784 (dati Inail) con 1,2 miliardi di costi per la collettività. L’ultimo caso, a Basiano, a fine settembre, dove un magazziniere del centro logistico della catena di supermercati il Gigante ha perso la vita schiacciato dalla motrice di un camion nel cortile della ditta. Le regole ci sono "e se fossero rispettate - concludono i sindacati -, nel 94% dei casi non succederebbe niente e invece ogni anno i lutti aumentano".

Barbara Calderola