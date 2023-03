Piazzale Loreto, 10 milioni per il diritto di superficie

Il Comune incasserà 10 milioni di euro per concedere il diritto di superficie novantennale su piazzale Loreto a Nhood Italy, la società che ha vinto il concorso internazionale “Reinventing Cities’’ per la riqualificazione dell’area di superficie e sotterranea tra corso Buenos Aires, viale Monza e via Padova. La cifra è stata così calcolata: 345,31 euro al metro quadrato per 3 mila mq di superficie di piazzale Loreto interessati alle opere che dovrebbero partire il prossimo autunno; 1.574,33 euro al mq per 5.491 mq di superficie nel piano mezzanino. Il totale fa 9.680.576,03 euro più Iva. Nhood Italy ha già versato a Palazzo Marino 968.057,60 euro, in pratica il 10% della cifra concordata per ottenere il diritto di superficie per 90 anni. I rimanenti 8.712.518,43 euro dovranno essere corrisposti al momento della stipula del contratto definitivo.

Il progetto “Loreto Open Community’’ (LOC) firmato da Andrea Boschetti prevede un investimento di 80 milioni di euro (15 milioni in più rispetto alla stima iniziale per l’aumento del costo delle materie prime, un sovracosto che potrebbe essere recuperato da qui al 2026, anno di conclusione della restyling) per cambiare il volto di piazzale Loreto, sia sopra, sia sotto, grazie alla realizzazione di spazi pubblici, alla piantumazione di verde e all’apertura di spazi commerciale che consentiranno di creare "un’oasi" in mezzo al piazzale.

M.Min.