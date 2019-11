Piazzale Cantore, via al restyling

Milano, 1 novembre 2019 - Entro l’anno partiranno i lavori che daranno un nuovo volto al giardino di piazzale Cantore. La sistemazione del parchetto pubblico dedicato ad Ambrogio Fogar, esploratore scomparso nel 2005, è attesa dai cittadini della zona che da anni puntano il dito contro compravendite di bici rubate, alimentari e altri oggetti che avvengono alla luce del sole seppur con meno frequenza rispetto al passato. Forse il restyling potrà contribuire ad aumentare la frequentazione delle famiglie e ad azzerare poco a poco le pratiche illecite. La sistemazione della piazzetta verde è stata inserita tra le priorità della manutenzione straordinaria del verde dal Municipio 1: tra gli interventi, cioè, che verranno realizzati con un budget a disposizione che è di circa 140mila euro all’anno. «Il progetto esecutivo è pronto – spiega il presidente del Municipio Fabio Arrigoni –, i lavori partiranno entro dicembre».

Il programma prevede la riqualificazione delle aiuole e dell’area con le panchine; soprattutto, si metterà mano allo spazio con i giochi: arriverà una struttura ludica «inclusiva», adatta anche ai bambini con disabilità, e verrà rinnovata la pavimentazione anti trauma. I giochi si sposteranno leggermente dal punto in cui sono collocati attualmente, per allontanarli il più possibile dalla strada.

Un’opera da circa 60mila euro . I cittadini interpellati approvano il progetto. «Finalmente. Quest’area, adesso, stona con lo spettacolo della Darsena a pochi passi. C’è uno scollamento insensato tra questo parchetto e il resto che è già stato sistemato. Questo potrebbe diventare un piccolo polmone verde dedicato ai bambini», evidenzia Ercole Giammarco.

«L’area è ancora mal frequentata, purtroppo – dice Martina Sacchetti –. Mi è capitato che delle persone si avvicinassero per propormi di acquistare una bici rubata. E sulle panchine ci sono le solite facce, dai 60 anni in su, che gestiscono compravendite illecite di alimentari. Le famiglie portano comunque i bambini a giocare, ora le due realtà convivono in due parti diverse del giardino. Non so se il restyling allontanerà le pratiche illecite del tutto ma me lo auguro».