Piazza Repubblica Gorgonzola: Cantieri al via, si illumina di nuovo

Cantieri al via a breve, si "illumina di nuovo" piazza della Repubblica, la piazza con la P maiuscola del centro di Gorgonzola, che si trova su uno dei tratti maggiormente pittoreschi del lungo naviglio nel centro urbano e su cui si affaccia, restaurato negli anni scorsi, il complesso di Palazzo Pirola. L’obiettivo è quello dell’efficientamento energetico, con un’attenzione in più per la qualità estetica degli impianti, dato il contesto pregevole. Partner dell’operazione è Cogeser Servizi, che già dal 2020 è concessionario in regime di partenariato di un contratto per la "rivoluzione illuminotecnica" in città. Il progetto per piazza della Repubblica, redatto in collaborazione con l’Ufficio tecnico e approvato i primi di luglio, punta in primo luogo all’adeguamento normativo degli impianti, ma anche all’efficienza energetica e all’innovazione tecnologica. Un intervento radicale: nel corso dei lavori saranno rifatti gli impianti di alimentazione e sostituiti completamente i corpi illuminanti. Tutte le lampade di arredo saranno dotate di tecnologia led in grado di garantire un maggiore risparmio energetico, stimabile in circa il 50% dei consumi attuali, "ma - così l’amministrazione comunale - anche un minor impatto ambientale in termini di sostenibilità". Il progetto prevede una tipologia di installazione che integri i nuovi lampioni nel contesto del centro storico, in modo da garantire una migliore fruibilità della piazza, interamente pedonale e diventata negli anni luogo di ritrovo diurno e serale. Qualche numero del restyling: saranno mantenute 41 lampade, 34 verranno dismesse e 21 aggiunte. Nel corso dei lavori saranno predisposti sistemi di telecontrollo in modo da ridurre i costi di manutenzione futura.

Monica Autunno