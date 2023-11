Le nuove aiuole di piazza Duomo, parla l’entomologo: “Una bella vetrina ma non aspettatevi api e farfalle sotto le guglie”

Milano – “Le aiuole di piazza Duomo sono più una vetrina che altro: benissimo promuovere l’idea del verde in città ma dico ai milanesi di non aspettarsi farfalle e api in volo ai piedi delle guglie. Questa visione romantica si scontra con la realtà". A commentare il futuro progetto che diventerà reale nel cuore di Milano, nelle aiuole sul lato ovest di piazza Duomo che, archiviata l’era di palme e banani, saranno ridisegnate e curate per i prossimi tre anni da Zegna, è Giuseppe Lozzia, entomologo, ex professore (in pensione dal 2017) che è stato direttore dell’Istituto di Entomologia agraria dell’Università Statale di Milano. "Bei colori, un bel giardino", dice, ma è scettico sul fatto che i quattro boschetti sempreverdi di canfore, con rododendri e piante di filadelfo potranno favorire un habitat per farfalle e insetti impollinatori.

Professore, pensa che farfalle e api non arriveranno?

"Qualcuna magari sì. Ma le farfalle hanno bisogno di un ambiente caldo-umido e di grandi superfici. Hanno vita larvale che devono poter completare, e la vedo dura farlo in piazza Duomo a Milano. Le api, poi, e gli altri insetti impollinatori, cercano fiori particolarmente ricchi di nettare e di polline. C’è il “miele di rododendro“ ma è realistico che le api siano attratte da questa pianta in piazza Duomo? Anche il filadelfo è una pianta pollinifera e nettarifera ma pensiamo al contesto. Queste aiuole possono essere una piacevole cornice verde ma non di più: una manciata di piante non crea un’oasi di biodiversità. Attirare le api, poi, potrebbe essere controproducente in quel luogo: pensiamo a quando, talvolta, capita di vedere sciami sui semafori o in altri posti, per strada: occorre sempre far intervenire gli apicoltori perché le portino al sicuro e per garantire la sicurezza di tutti".

Pensa che Milano non sia una città per farfalle?

"Non proprio, a meno che non si intendano quelle dei parchi. L’idea di vederle volare libere in piazza Duomo, come se bastassero queste aiuole ad attirarle, è bizzarra. L’habitat ideale sarebbe stato quello di una “butterfly house“ con piccole serre climatizzate e piante di specifici ecosistemi. Mi piace l’idea dei rododendri e delle piante di filadelfo, che apprezzo (per gusto personale) più delle palme e dei banani che ho sempre trovato fuori contesto in piazza Duomo a Milano. Sicuramente questo luogo verde sarà piacevole, ma non si dica che può diventare il posto di farfalle e api".

Non può essere comunque un modo per sensibilizzare i cittadini sul rispetto della natura (e anche degli insetti)?

"Sì. Però un equilibrio ecosistemico non può essere creato nell’aiuola di piazza Duomo, che io vedo più come vetrina".

L’opera si ispira a un dipinto di Dino Buzzati, che trasforma la piazza in un paesaggio alpino. Questa idea le piace?

"Apprezzo il richiamo all’opera di Buzzati ma ribadisco che Milano è altro. Non siamo in un paesaggio alpino. Anche Oasi Zegna, nelle Alpi Biellesi, che questo progetto vuole richiamare, è in un contesto tutto diverso. Apprezzo la scelta dei rododendri, che spero vengano piantati su terreni acidi. Qualche anno fa avevo consigliato, quando ero consulente del Comune, di piantare azalee rosse (che hanno fiori simili) in piazza Scala e fu un successo, tanto che spesso, di notte, qualcuno rubava le piante per portarsele a casa".