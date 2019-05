Milano, 26 maggio 2019 – L’obiettivo è realizzare nella Piazza d’Armi di Baggio un’area verde «di dimensioni pari al Parco Sempione», il più grande di Milano. L’assessore comunale all’Urbanistica Pierfrancesco Maran fissa l’obiettivo in un intervento scritto per il sito Internet Gli Stati Generali e indica le due cifre base per realizzare la nuova area verde e garantire una riqualificazione di tutti i 416 mila metri quadrati collocati nella periferia ovest della città: «Se parliamo in termini economici, Invimit, società pubblica (proprietaria della Piazza d’Armi, ndr), deve rientrare dei 60 milioni di euro di investimento e l’intervento deve generare oneri sufficienti a realizzare il parco e le altre urbanizzazioni necessarie (circa 40 milioni di euro ipotizzati)». Quaranta milioni di euro, precisa Maran al Giorno, che servirebbero a realizzare «30 ettari di parco più servizi vari».

Il vincolo sull’area voluto dal ministero per i Beni e le attività culturali (Mibac), però, non rende più semplice arrivare a un progetto realistico per il nuovo parco, «ma rischia seriamente di impedirne la realizzazione, bloccandone la fonte di finanziamento a causa di una tutela, in forme ancora non note, di magazzini che a giudizio recente della Soprintendenza non hanno alcun pregio», va all’attacco Maran. Ecco il vero nodo del contendere tra Mibac e Comune. Il ministero guidato dal grillino Alberto Bonisoli crede che i Magazzini di Baggio vadano tutelati, l’amministrazione municipale invece crede che quegli immobili possano essere abbattuti e in quella parte della Piazza d’Armi debbano essere concentrate le volumetrie previste nell’area, volumetrie limitate dallo 0,70 allo 0,35 dal nuovo Piano di governo del territorio in fase di approvazione. A queste condizioni, senza vincolo sui Magazzini, Invimit aveva già individuato un investitore istituzionale, l’Agenzia del Demanio, pronto a investire per riunificare i suoi uffici nella Piazza d’Armi. Il vincolo rimette tutto in discussione.

Una mossa che Maran considera dettata da esigenze elettorali del M5S. La ricostruzione che fornisce sembra confermarlo: «Il 17 maggio la Soprintendenza di Milano chiede al Comune informazioni su Piazza d’Armi per conto del Mibac, in seguito alla “segnalazione da parte di un’associazione’’. Il 22 maggio, senza aver atteso la documentazione del Comune, veniamo a conoscenza dalla stampa che la richiesta dell’associazione è diventata l’avvio di procedimento di vincolo». Perché tutta questa fretta? L’assessore pensa alle Europee di oggi. Non a caso aggiunge: «Penso che sarebbe bene che lunedì (domani, ndr) venisse revocata la procedura di vincolo e si ripartisse insieme da zero». Maran fa anche «un passo in più» e propone di spostare parte delle volumetrie della Piazza d’Armi nell’area dell’attuale ospedale San Carlo, che traslocherà nell’area di San Cristoforo insieme all’ospedale San Paolo.