Piante ammalorate, il piano di forestazione: 527 alberi nei parchi e nei “posteggi-spugna“

Ben 527 nuovi alberi nei parchi pubblici e nei parcheggi-spugna della città entro la fine di febbraio. Il Comune, dopo aver reintegrato le piante ammalorate, va avanti con il programma di forestazione urbana nonostante la stagione ancora fredda. L’ultimo intervento è quello nel parco Europa dove sono già stati collocati 60 dei 90 alberi previsti che serviranno per portare ombra e frescura in particolare vicino alle aree giochi, per questo motivo sono stati scelti tigli selvatici dalla chioma folta e dalla crescita veloce, oltre a ippocastani bianchi nei pressi del teatro naturale e gelsi di fronte alla caserma dei carabinieri.

Per quanto riguarda invece il reintegro di esemplari arborei morti nel 2023 a causa di siccità ed eventi atmosferici, gli interventi hanno interessato con specie diverse il parco Pomé, il parco di via Dalmazia, il parco Togliatti, i giardini di scuole e asili, il parco della pista ciclistica di via Labriola, la via Capuana (40), il parco di via Ghisolfa (33) e quello del Molinello Play Village (30). In tutto nei parchi cittadini dal 1° novembre 2024 al 15 gennaio 2025 sono stati piantati 441 gli alberi che arriveranno a 527 entro febbraio. Parchi, ma non solo. Anche gli interventi di trasformazione delle aree di sosta in parcheggi-spugna, nell’ambito del progetto realizzato da Cap Holding per Città Metropolitana, hanno visto la piantumazione di nuovi alberi. "Il conteggio dell’ufficio verde attesta che le piante perdute perché ammalorate sono state reintegrate - commenta l’assessora all’Ambiente Valentina Giro -. Nel 2025 continueremo con altre piantumazioni per rendere la città ancora più vivibile e più bella". Roberta Rampini