Piantagione di marijuana in casa, in manette

Traditi da una perdita d’acqua. Incastrati dalla chiamata dell’ignaro vicino del piano di sotto, che ha segnalato le macchie di umidità sul soffitto. Così gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale sono riusciti a smantellare una vera e propria piantagione indoor di marijuana, ricavata nelle stanze di un appartamento di via Pietro da Cemmo, a due passi da via Mac Mahon; in manette un trentunenne incensurato. L’allarme è scattato la notte scorsa, quando l’inquilino del terzo piano si è accorto della perdita e ha allertato i vigili del fuoco. Nella casa al quarto non c’era nessuno, quindi i pompieri sono entrati da una finestra con l’autoscala, anche per accertarsi che il proprietario non avesse avuto un malore. Una volta dentro, si sono ritrovati davanti una distesa di 91 vasi neri con altrettante piantine, con tanto di impianto di illuminazione e sistema di irrigazione (quello che si è rotto generando la perdita d’acqua). A quel punto, è scattata la chiamata alla Questura: i poliziotti hanno trovato altri 12 chili di marijuana già essiccati e pronti per essere venduti, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 600 euro in contanti.

Al rientro a casa, il "coltivatore" fai-da-te è stato ammanettato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

N.P.