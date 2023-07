Piano opere pubbliche Oltre 4 milioni sul piatto "Il lavoro di squadra è stato la carta vincente"

di Monica Autunno

Ultime variazioni di Bilancio d’estate in consiglio comunale, sul piatto opere pubbliche per oltre quattro milioni di euro: manutenzioni stradali, interventi su scuole e asilo nido, lavori al centro sportivo e alle case comunali, opere di efficientamento in Comune, e, come punti forti, il rifacimento dell’illuminazione pubblica, la nuova pista ciclabile in via Kennedy e i lavori di adeguamento del polifunzionale che, nel giro di un anno e mezzo, diventerà la Casa di Comunità d’area. "La gran parte di questi investimenti - così il sindaco Lorenzo Fucci - sono stati già finanziati con bandi o compensazioni o frutto di accordi con enti esterni. Tutto reso possibile da un importante lavoro fatto dagli assessorati e dagli uffici. Si avvicina dunque un periodo intenso di cantieri, per migliorare servizi, offerta sanitaria, mobilità e lavorare sulla sostenibilità. Il lavoro di squadra è stata la carta vincente". Tutti gli interventi erano da tempo in calendario. Risale a poco tempo fa l’approvazione del progetto della ciclabile, prolungamento di un’opera già esistente che andrà a mettere in sicurezza un tratto molto a rischio in zona Rivoltana. Il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica, così come, imminente, l’installazione di una colonnina per la ricarica delle auto elettriche, è frutto di una collaborazione con Cogeser Energia, che, qui come in altri Comuni, sta portando avanti piani di partenariato, ammodernando gli impianti o predisponendo progetti complessivi che includono la copertura di zone ancora "buie".

Quanto alla Casa di comunità è una delle partite maggiormente impegnative. I fondi, 2 milioni di euro circa sui 4 totali oggetto delle variazioni, sono del Pnrr e in arrivo dalla Regione, le opere presto al via andranno a trasformare radicalmente la struttura, da molti anni sottoutilizzata e designata all’utilizzo sanitario dopo la riforma regionale. Per quanto concerne gli altri interventi "alcuni sono molto visibili altri magari meno - così Fucci - ma tutti importanti, e da tempo in lista d’attesa". Si interverrà, a breve, anche sull’area degli orti comunali, sulla segnaletica stradale e sui parchi e il verde pubblico.