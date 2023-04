Piano opere pubbliche, anche il mercato ha trovato il suo spazio

Diventa sempre più concreta la consegna della nuova area del mercato per le bancarelle del venerdì mattina: si avvicina così lo spostamento del mercato di Molinazzo dall’attuale carreggiata stradale di viale Europa al vicino parcheggio pubblico del centro sportivo comunale Falcone e Borsellino. Entro la fine del mese termineranno, infatti, i lavori previsti in questa area di sosta, scelta dalla Giunta del sindaco cormanese Luigi Magistro come futura sede del mercato; dopo la riqualificazione urbana, il posteggio sarà dotato delle attrezzature per accogliere i banchi che lasceranno il tratto di viale Europa chiuso, fino alle prime ore pomeridiane, dalle transenne. Così la circolazione sarà garantita anche il venerdì mattina, come precisa Massimo Ghidoni, assessore ai Lavori pubblici: "Nelle prossime ore è prevista l’asfaltatura dell’area - dice Ghidoni -. Ci saranno poi altri interventi di miglioramento agli accessi al centro sportivo comunale. Questi lavori sono stati finanziati dalla Regione Lombardia per 266mila euro". Nel giro di un anno, i due mercati settimanali di Cormano hanno a disposizione sedi migliorate, sicure e arredate a dovere: nel 2022 è stata riqualificata l’area di piazza Berlinguer, a Ospitaletto, con lo spostamento anche delle bancarelle da via d’Annunzio all’interno del piazzale. Oltre ai lavori in viale Europa, altri 3 cantieri per le manutenzioni straordinarie e per le asfaltature stradali delle vie IV Novembre, del Lavoro e Marconi stanno per terminare con un investimento di 200mila euro sempre con fondi regionali. A conti fatti, i primi due lavori inseriti nel ricco calendario delle opere pubbliche 2023 del Comune di Cormano stanno per essere conclusi: tra quelle da realizzare nei prossimi mesi ci sarà "la riqualificazione della pavimentazione delle strade dei due centri storici di Cormano Vecchia e di Brusuglio – conclude Massimo Ghidoni –. I primi lavori inizieranno a partire dall’inizio dell’estate".

Giuseppe Nava