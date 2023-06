Piano ex Galbani, ok fissato a luglio Ma il percorso è ancora a ostacoli

Piano ex Galbani, la dead line per l’approvazione fissata a metà luglio. Il consiglio comunale fiume per liquidare osservazioni e controdeduzioni potrebbe tenersi nelle date del 10 e 11. Ma il percorso è ancora ad ostacoli. L’ultimo arriva da Città Metropolitana. L’ente sovracomunale ha fatto pervenire osservazioni e prescrizioni sul faldone progettuale: una di queste riguarda l’istanza di mantenimento, in quanto beni di archeologia industriale, di una quota significativa delle vecchie porcilaie sulla Cerca, dove si estende l’"ambito Molgora", il più discusso dell’enorme piano di intervento, e dove dovrebbero sorgere subito un centro commerciale e successivamente nuova residenza. "Con Città Metropolitana un confronto è aperto - così l’assessore all’Urbanistica Lino Ladini - che porterà senza difficoltà alla composizione. Le porcilaie sono degli anni 50, non hanno valore monumentale e il complesso oggi è a rischio crolli o crollato. Il progetto prevedeva comunque il mantenimento di una “quinta“. Non abbiamo ricevuto ad oggi comunque prescrizioni scritte". È a buon punto, intanto, la stesura delle controdeduzioni alle osservazioni, una quarantina pervenute al Comune dopo la fase di pubblicazione del progetto "bipartito", che si sviluppa su due ambiti: il periferico "Molgora" e il centralissimo "Stazione".

Le osservazioni riguardavano previsioni, questioni formali, modifiche. Solo poche settimane fa un’assemblea pubblica sul tema era stata promossa dal partito democratico. "Posso anticipare, sebbene il lavoro sia ancora in corso - così Ladini - che arriveremo ad accogliere una quota significativa, anche il 35, 40%, delle proposte di modifica che abbiamo ricevuto. Questo progetto è un patrimonio condiviso, e il nostro orientamento è di recepire gli spunti laddove possibile. Bisogna contemperare “desiderata”, esigenze del Comune e della città, esigenze dell’operatore, che ha dimostrato ad oggi notevole apertura". Fra le osservazioni in odor di respingimento quella a marchio Pd che chiedeva l’"apertura" con nuove strade e percorsi ciclabili del lotto di via Roma in direzione centro. "Mancano gli spazi per quanto richiesto, una difficoltà oggettiva". Monica Autunno